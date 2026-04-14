Мособлгаз заменит 100 газовых вводов в Подольске в 2026 году

Специалисты Мособлгаза в 2026 году планируют заменить 100 цокольных и газовых вводов в Подольске, в том числе 40 — в микрорайоне Климовск. С начала года уже обновили 58 вводов. Работы проводят по графику с уведомлением жителей, сообщает пресс-служба мособлгаза.

В микрорайоне Климовск в 2026 году запланирована замена 40 цокольных вводов. С начала года специалисты уже обновили 11 из них. В целом по Подольску в этом году планируют заменить 60 газовых вводов, из которых 47 уже выполнены.

В апреле работы в Климовске пройдут по следующим адресам: 17 апреля — улица Западная, дом 12; 22 и 23 апреля — улица Западная, дом 8; 29 апреля — улица Заводская, дом 1.

Цокольный ввод соединяет подземный газопровод с наземными коммуникациями. Его меняют при коррозии или по окончании срока службы. Специалисты регулярно обследуют техническое состояние вводов и проводят модернизацию. Замена одного цокольного ввода занимает в среднем один день, работы выполняют оперативно и с обязательным уведомлением жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.