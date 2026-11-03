Мособлгаз заменил более 10 тыс устаревших газовых приборов

Жители Подмосковья с начала года заменили более 10 тыс. старых газовых приборов на новые по программе трейд-ин, приобретая оборудование со скидкой в фирменных магазинах, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз с начала года заменил более 10 тыс. устаревших газовых приборов. Программа газового трейд-ин позволяет жителям Подмосковья приобрести новое оборудование со скидкой в фирменных магазинах компании.

Средний срок эксплуатации газовой плиты составляет 10 лет, водонагревателя — около 12 лет, котла — около 15 лет. Точный срок службы указан в паспорте прибора. Использовать оборудование после его истечения опасно: многие старые приборы не оснащены автоматикой безопасности, а внезапная поломка может привести к взрыву или пожару.

Воспользоваться программой можно в ближайшем магазине Мособлгаза — адреса указаны на официальном сайте в разделе «Контакты». Также заявку можно подать через слесаря во время технического обслуживания или ремонта либо на сайте shop.mosoblgaz.ru.

Мособлгаз напоминает: при появлении запаха газа в квартире необходимо немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны к ним и на них, открыть окна или форточки. Аварийную газовую службу следует вызвать по номеру 104 или 112, находясь вне загазованного помещения.

Нельзя зажигать огонь, курить, включать и выключать освещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.