Мособлгаз усилил контроль 865 участков в Подмосковье из-за паводка

Мособлгаз перевел газораспределительную сеть Подмосковья на усиленный режим работы из-за паводка и таяния снега. Под круглосуточный контроль взяты 865 участков в 45 муниципалитетах региона для предотвращения нештатных ситуаций, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В период паводка предприятие ввело специальный режим функционирования, направленный на обеспечение бесперебойного газоснабжения. Специалисты провели внеплановые проверки газопроводов, расположенных в низинах, оврагах и рядом с водными преградами.

В зоне особого внимания находятся объекты в Богородском, Дмитровском, Одинцовском, Раменском, Можайском округах, а также в Балашихе, Коломне, Подольске, Серпухове, Химках и других территориях, где возможны подтопления. Дополнительный обход организован на 865 участках газопроводов, проходящих через овраги, ручьи и водные преграды.

Для оперативного реагирования введен круглосуточный мониторинг. В готовности находятся 92 дневные и 69 ночных аварийных бригад. Налажено межведомственное взаимодействие с профильными структурами и подразделениями МЧС, проведен дополнительный инструктаж сотрудников.

Мособлгаз также усилил информационную работу с жителями и управляющими компаниями и напомнил о правилах безопасного использования газа. При признаках неисправности оборудования или угрозе подтопления газовых коммуникаций необходимо обращаться по телефону +7 (495) 598-55-04.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально незащищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.