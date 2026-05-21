Мособлгаз строит газопроводы в 80 населенных пунктах Подмосковья

В регионе зафиксирован самый высокий темп работ по программе догазификации. Сейчас распределительные газопроводы строят сразу в 80 населенных пунктах. Основной объем работ сосредоточен в городских округах Солнечногорск, Клин, Шаховская, Талдом и Дмитров.

«Мособлгаз ведет строительство распределительных газопроводов одновременно в 80 населенных пунктах. Это максимальная синхронная загрузка с начала реализации президентского проекта», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Распределительные сети обеспечивают подачу газа от магистральных газопроводов до вводов к домам потребителей. В рамках социальной газификации газ бесплатно подводят до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах.

«Социальная газификация сегодня — одна из самых востребованных программ для жителей Подмосковья. В текущем году благодаря реализации проекта доступ к природному газу получат более 27 тысяч жителей региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Президентский проект действует бессрочно и распространяется на населенные пункты и СНТ в их границах. Заявку на подключение можно подать в любое время, если дом зарегистрирован и расположен в газифицированном населенном пункте.

С июня 2021 года в Подмосковье построено 4,9 тыс. км новых газопроводов. Возможность подключения получили свыше 250 тысяч жителей региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.