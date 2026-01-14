Мособлгаз рассказал, как восстановить работу котла при наледи на дымоходе в Подмосковье

Владельцам газовых котлов в Подмосковье напомнили, как действовать при образовании наледи на дымоходе, чтобы безопасно восстановить работу оборудования, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В зимний период владельцы газовых котлов в Подмосковье часто сталкиваются с образованием наледи и сосулек на дымоходах и вентиляционных каналах. Это приводит к нарушению циркуляции воздуха, ошибке системы и автоматическому отключению котла.

Специалисты Мособлгаза рекомендуют сначала внимательно осмотреть дымоход и вентиляционные решетки на наличие наледи, сосулек и снега. Для удаления наледи следует использовать деревянную или пластиковую киянку, аккуратно разрыхляя лед, а также пластиковый скребок для удаления сосулек. При необходимости можно полить лед теплой, но не кипящей водой.

После очистки необходимо убедиться, что вентиляционные отверстия свободны, и перезапустить котел. Если ошибка повторяется, не стоит пытаться запускать оборудование повторно. В этом случае рекомендуется перекрыть газовый кран, проветрить помещение и обратиться за помощью по телефону 112 или через портал РПГУ.

В отопительный сезон заявки по неисправностям газового оборудования обрабатываются в течение трех часов. Мособлгаз напоминает, что при любых сомнениях в исправности оборудования следует обращаться к профессионалам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.