Мособлгаз проверит оборудование 16 апреля на севере Подмосковья

Плановое техобслуживание внутриквартирного газового оборудования пройдет 16 апреля 2026 года в девяти населенных пунктах северного Подмосковья. Специалисты проверят плиты, котлы и водонагреватели в жилых домах Дмитровского, Сергиево-Посадского, Пушкинского и Талдомского округов, а также в Королеве, Мытищах и Дубне, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Сотрудники компании обследуют газовые приборы на исправность, герметичность соединений и соответствие требованиям безопасности. Работы проведут в рамках ежегодного плана технического обслуживания, предусмотренного законодательством, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации и обеспечить безопасное использование газа в быту.

В Дмитровском округе проверки запланированы в Дмитрове на переулке Большевистском, дом 2А, улице Луговой, дома 7А и 12А, а также в селе Рогачево на улице Мира, дом 6а. В Сергиево-Посадском округе специалисты посетят дома в Сергиевом Посаде, Хотькове, Пересвете и поселке Лоза.

Кроме того, обслуживание пройдет в микрорайоне Серебрянка в Пушкинском округе, в деревне Юркино Талдомского округа, а также в Королеве, Мытищах и Дубне по указанным адресам. Жителям необходимо обеспечить доступ специалистов в квартиры 16 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.