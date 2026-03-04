Мособлгаз проверит газовое оборудование 5 марта в округах Подмосковья

Плановое техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования пройдет 5 марта на севере Подмосковья в зоне ответственности филиала «Север». Работы запланированы в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Талдомском и ряде других округов, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Специалисты проведут ТО ВКГО в многоквартирных домах Дмитровского округа (рп. Деденево, Подосинки, совхоза Останкино), Дубны, Пушкинского округа (Пушкино, Краснозаводск, Красноармейск, Ивантеевка), Королева, Мытищ, Сергиева Посада и населенных пунктов Сергиево-Посадского округа, а также в Талдомском округе. Жителям необходимо обеспечить доступ в квартиры в день проверки.

Оплата на месте не производится — стоимость обслуживания уже включена в единый платежный документ. Если сотрудник требует наличные, это мошенник. Дополнительная плата взимается только в случае отдельного ремонта.

У специалиста Мособлгаза должна быть корпоративная форма с нашивками, удостоверение и бейдж с QR-кодом. При сканировании кода отображаются данные сотрудника. В ходе обслуживания мастер проверит тягу, герметичность соединений, состояние плиты или колонки и проведет инструктаж. При выявлении неисправностей их устранят в рамках ТО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.