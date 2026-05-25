Мособлгаз проверит газовое оборудование 25 мая в Подмосковье

Плановое техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования пройдет 25 мая в ряде округов на западе Подмосковья. Работы выполнят специалисты Мособлгаза в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском и Рузском округах, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В Одинцовском округе обслуживание запланировано в Кубинке по адресу городок Кубинка-8, дом 5, в поселке Горки-2, дом 1, а также в селе Немчиновка на улице Ольховой, дом 19.

В Можайском округе работы проведут в Можайске на улице Ватутина, дом 13 и на улице Школьной, дом 11. В Наро-Фоминском округе специалисты посетят деревню Веселево, дом 10, и поселок совхоза «Архангельский» на улице Комарова, дом 3.

В Рузском округе техническое обслуживание пройдет в деревне Нестерово, дом 98. Уточнить дату проведения работ жители могут на сайте Мособлгаза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.