Мособлгаз проверил газовое оборудование в 450 тыс квартир Подмосковья

Специалисты Мособлгаза с начала года провели плановое техобслуживание газового оборудования в 450 тыс. квартир Подмосковья. Всего в регионе газифицировано около 40 тыс. многоквартирных домов — это порядка 2 млн квартир, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Сотрудники компании осмотрели и проверили исправность всех элементов системы газоснабжения, включая плиты, котлы отопления и другое оборудование. Особое внимание специалисты уделили состоянию дымовых каналов и вентиляции, поскольку их неисправность может привести к аварийным ситуациям.

Ежедневно работники Мособлгаза обслуживают в среднем около 6 тыс. квартир. Узнать дату проверки в конкретном доме можно на официальном сайте компании.

В организации напомнили, что отказ в допуске специалистов создает угрозу безопасности жильцов и их соседей. За недопуск к техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования предусмотрена административная ответственность по статье 9.23 КоАП РФ. Кроме того, компания обязана приостановить газоснабжение квартиры, так как техобслуживание является обязательной частью услуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.