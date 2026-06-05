Мособлгаз провел встречу с жителями Серпухова 4 июня

Встреча представителей Мособлгаза с жителями прошла 4 июня в городском округе Серпухов. Более 30 человек получили консультации по вопросам газификации и благоустройства, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз продолжает серию открытых встреч с жителями Подмосковья. В Серпухове участники обсудили реализацию президентской программы социальной газификации и планы по развитию газовой инфраструктуры.

С начала действия программы в округе построено 166 км распределительных газопроводов, в 2026 году планируется ввести еще 7 км. Газ уже подключен в 2821 доме, до конца года компания намерена газифицировать еще 150 домов. В 2025 году завершена газификация деревень Рыжиково и Нижние Велеми, в деревне Скрылья запущен распределительный газопровод протяженностью 2,2 км.

В 2026 году планируется газифицировать крупный участок села Турово, завершить строительство газопровода в СНТ «Ратеп-2» и СНТ «Присады-ИТЭБ» в Пущине. Один из жителей спросил о благоустройстве после укладки газопровода в СНТ «Ратеп-2». Представители компании сообщили, что работы завершат до конца июня.

По губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» продолжается строительство магистралей к населенным пунктам, где ранее не было газа. В прошлом году построен газопровод к деревне Калиновские Выселки, в 2026 году газ планируется подать в Шепилово и Иваньково. Также продолжаются работы по строительству газопровода к деревне Костино.

Жителям населенных пунктов, где газификация намечена на 2026–2027 годы, разъяснили порядок подготовки домов к приему газа и подачи заявок. Обратиться можно через сайт Мособлгаза, а при наличии региональных льгот — через портал РПГУ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.