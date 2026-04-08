Мособлгаз провел встречу с жителями Деденево в Дмитровском округе

Специалисты Мособлгаза провели встречу с жителями поселка Деденево Дмитровского округа Подмосковья, где разъяснили порядок социальной газификации, условия получения льгот и новые требования к техобслуживанию. Участникам подробно ответили на вопросы о подключении домов к газу, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В ходе встречи жителям рассказали о порядке подключения домов к газу по программе социальной газификации. Подать заявку можно на официальном сайте Мособлгаза, а льготные категории граждан и владельцы сертификата регионального материнского капитала оформляют документы через региональный портал госуслуг. Специалисты подчеркнули, что подключению подлежит только зарегистрированное строение. Газопровод до границ земельного участка подводится бесплатно, при этом работы внутри участка выполняются за счет собственника.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.