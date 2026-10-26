Мособлгаз провел газовые сети в Андрианково Одинцовского округа

Мособлгаз завершил строительство 5,8 км газораспределительных сетей в деревне Андрианково Одинцовского округа. Более 100 жителей получили возможность бесплатно подвести газ до границ участков, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Мособлгаз построил в деревне Андрианково Одинцовского округа 5,8 км газораспределительных сетей по региональной программе развития газификации. Более 100 жителей теперь могут бесплатно подвести газ до границ участков по программе социальной газификации. Заявку можно подать через интерактивную карту газификации.

«С начала года возможность пользоваться экономичным энергоресурсом получили более 3 тысяч жителей региона. Мы строим инфраструктуру системно: сначала сети, потом доступность подключения для каждого жителя», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В Подмосковье действуют льготы на подключение к газу. Для льготников газ бесплатно подводят не только до границ участка, но и на территорию собственника. Полностью компенсируются работы по подключению, а также покупка газового оборудования стоимостью до 80 тыс. рублей.

Для получения льготы населенный пункт должен быть газифицирован и находиться в Подмосковье, а подключение — первичным, по программе социальной газификации. Заявитель должен владеть домом и быть зарегистрирован в нем. Этот дом должен быть единственным жилым объектом в его собственности.

Заявку на льготную газификацию принимают только через портал РПГУ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.