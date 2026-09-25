«Мособлгаз» провел День первокурсника в Подмосковье 25 сентября

Более 20 будущих инженеров 25 сентября посетили «Мособлгаз» в Подмосковье и познакомились с работой предприятия, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для первокурсников провели экскурсию по предприятию. Студентам показали будущие рабочие места и рассказали о системах газораспределения и газоснабжения региона.

«Мособлгаз» более 15 лет развивает образовательную траекторию «школа — колледж — вуз — предприятие». В 2026 году по целевым направлениям компании в ведущие технические вузы Москвы поступили 100 бакалавров и пять магистрантов. Еще около 150 человек начали учиться в колледжах Подмосковья по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».

«Подготовка квалифицированных инженерных кадров — один из приоритетов развития энергетической инфраструктуры региона. Инициативы Мособлгаза по выстраиванию сквозной образовательной траектории и гарантированному трудоустройству выпускников — это пример эффективного партнерства с системой образования, который напрямую влияет на надежность и устойчивость газовой отрасли Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Наставничество, экскурсии на производственные объекты и командные мероприятия помогают молодым специалистам адаптироваться после окончания вуза. Целевая подготовка предусматривает дополнительную стипендию от предприятия, оплачиваемые практики и стажировки под руководством наставников, а также гарантированное трудоустройство после выпуска.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.