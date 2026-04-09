Мособлгаз проведет встречу с жителями Ленинского округа 16 апреля

Встреча жителей Ленинского городского округа с руководством АО «Мособлгаз» пройдет 16 апреля 2026 года в Видном. Заместитель генерального директора Олег Тараненко и профильные специалисты ответят на вопросы по газификации и обслуживанию оборудования, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мероприятие состоится 16 апреля в 16:00 в МБУК «Централизованная библиотечная система» по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, Видное, улица Заводская, дом 24.

Жители смогут задать вопросы о подключении домов к газу, эксплуатации и техническом обслуживании газового оборудования, а также по другим темам, связанным с газификацией.

Предварительно направить обращение можно на электронную почту vopros@mosoblgaz.ru до 12:00 15 апреля 2026 года. В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество и населенный пункт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.