Мособлгаз проведет встречи с жителями МКД на севере Подмосковья

Газовые участковые Мособлгаза во второй половине апреля проведут восемь встреч с жителями многоквартирных домов в городах северного Подмосковья. Специалисты расскажут о графике и порядке технического обслуживания газового оборудования и ответят на вопросы жильцов, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Газовые участковые еженедельно выезжают к многоквартирным домам для адресных встреч с жителями. На собраниях специалисты разъясняют, когда и как пройдет плановое техническое обслуживание в конкретном доме, как к нему подготовиться и какие работы выполняются в квартирах. Отдельное внимание уделяют вопросам ремонта и безопасного использования газового оборудования.

С 16 по 23 апреля встречи состоятся по следующим адресам: Королев — 16 апреля с 15:00 до 16:00, улица Калинина, дом 15; Хотьково (Сергиево-Посадский округ) — 20 апреля с 17:00 до 18:00, улица Академика Королева, дом 3 (двор); Краснозаводск — 21 апреля с 17:00 до 18:00, улица Трудовые Резервы, дом 13; Дубна — 22 апреля с 16:30 до 17:30, улица Понтекорво, дома 2 и 10 (двор); Пушкино — 22 апреля с 17:00 до 18:00, микрорайон Серебрянка, дом 27 (двор); Талдом — 23 апреля с 16:30 до 17:00, село Квашенки, дома 14 и 15; Мытищи — 23 апреля с 17:00 до 18:00, Олимпийский проспект, дом 19, корпус 4; Дмитров — 23 апреля с 17:00 до 18:00, микрорайон Внуковский, дом 10.

Газовые участковые отвечают за техническое обслуживание и ремонт оборудования на закрепленной территории. Узнать дату планового ТО и график встреч можно на официальном сайте компании в разделе «Техническое обслуживание» по ссылке: https://mosoblgaz.ru/abonents/services/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.