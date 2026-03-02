Мособлгаз проведет 46 встреч с жителями Подмосковья в марте

Газовые участковые Мособлгаза в марте проведут 46 встреч с жителями многоквартирных домов на юго-востоке Подмосковья. Специалисты ответят на вопросы о техобслуживании и газовой безопасности перед плановыми проверками оборудования, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Специалисты по техническому обслуживанию и газовой безопасности продолжают выездные встречи с жильцами многоквартирных домов. Собрания проходят рядом с домами, где в ближайшее время запланировано плановое техобслуживание газового оборудования.

Со 2 по 6 марта встречи состоятся по следующим адресам: 2 марта в 15:00 — Раменский м.о., село Речицы, ул. Речицкий завод, дома 10, 12, 13, 14. 3 марта в 10:00 — г.о. Коломна, село Полурядинки, дом 3; в 15:00 — Луховицы, ул. Жуковского, дом 21; в 16:00 — Егорьевск, 2-й микрорайон, дом 27Б.

4 марта в 15:00 встреча пройдет в Люберцах на ул. Южная, дом 19. 5 марта — в 09:00 в деревне Старниково Раменского м.о., дом 112; в 15:00 в пгт Ильинский на ул. Октябрьская, дом 59 и в Раменском на ул. Космонавтов, дом 8; в 16:00 — в селе Речицы, ул. Речицкий завод, дом 21. 6 марта встречи запланированы в 15:00 в Коломне на ул. Зеленая, дом 9 и в 16:00 в поселке Гжельского кирпичного завода Раменского м.о., дома 2 и 10.

Полный график на март размещен на официальном сайте АО «Мособлгаз». Там же опубликовано расписание планового технического обслуживания газового оборудования в многоквартирных и частных домах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.