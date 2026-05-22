Мособлгаз проведет 11 встреч с жителями Подмосковья до конца мая

Газовые участковые Мособлгаза до конца мая проведут 11 встреч с жителями юго-восточного Подмосковья в формате «вопрос-ответ». Собрания состоятся в четырех округах рядом с домами, где запланировано техническое обслуживание оборудования, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Встречи организуют возле многоквартирных домов, где в ближайшее время пройдет плановое техническое обслуживание газовых приборов. В ряде случаев собрание и проведение ТО запланированы на один день.

25 мая в 13:00 специалисты встретятся с жителями Озер в микрорайоне 1, дом 26. 26 мая встречи пройдут в поселке Ильинский Раменского округа на улице Октябрьской, дом 68 в 15:00 и в Егорьевске в микрорайоне 1, дом 39 в 16:00.

27 мая собрания состоятся в поселке Электроизолятор Раменского округа, дом 25 в 15:00, в Дзержинском на улице Ленина, дом 7 в 15:00, а также в Малаховке на Быковском шоссе, дом 28 в 17:00. 28 мая газовые участковые приедут в Раменское на улицу Левашова, дом 29А в 15:00 и в деревню Тимонино, дом 125 в 16:00.

29 мая встречи запланированы в Озерах в микрорайоне 1А, дом 1 в 13:00, в Коломне на улице Добролюбова, дом 15 в 15:00 и в селе Речицы Раменского округа на улице Совхозной, дом 18 в 16:00.

Оценить работу газовых участковых, качество проведенного обслуживания и оставить обращение жители могут на официальном сайте АО «Мособлгаз».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.