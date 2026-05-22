Мособлгаз построил 5 тыс км газопроводов в Подмосковье

В Подмосковье с начала программы социальной газификации ввели в эксплуатацию 5-тысячный километр новых газораспределительных сетей. Юбилейный объект открыли в СНТ «Присады ИТЭБ» в Серпухове, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Символическое открытие прошло в СНТ «Присады ИТЭБ». Работы здесь начались 3 апреля и завершатся в августе. Протяженность сетей составляет 2 190 метров, газ получат 83 собственника. Также построен газопровод среднего давления с резервом мощности для подключения до 800 домов в соседних СНТ.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что программа действует уже пять лет.

«Сегодня мы преодолели важный рубеж — 5 тысяч километров построенных сетей. Доступ к газу получили 254 тысячи человек. В план на 2026 год включены еще 3 100 населенных пунктов», — отметил Мурашов.

В программу вошли около 1 400 СНТ. Обязательное условие участия — расположение товарищества в границах населенного пункта.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов добавил, что компания продолжает расширять подключение и меры поддержки.

«Наша задача — сделать газ доступным для каждого жителя области, включая владельцев домов в СНТ», — подчеркнул Баранов.

Подать заявку на участие в программе можно через интерактивную карту газификации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.