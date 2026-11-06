Мособлгаз подключил к газу 900 домов в садовых товариществах

Садовые товарищества вошли в президентскую программу социальной газификации в 2024 году. Участвовать могут СНТ в границах уже газифицированных населенных пунктов: это позволяет подвести газ без строительства крупных магистральных сетей. В Подмосковье программа охватывает 1 400 товариществ и дает жителям возможность отказаться от менее удобных и зачастую более дорогих способов отопления и приготовления пищи.

«Уже на протяжении 5 лет Московская область реализует программу социальной газификации. Сегодня был пройден важный для нас и жителей рубеж — к газу подключили уже 900 домов в садовых товариществах. Продолжаем работу в этом направлении — в плане на ближайшие 5 лет подключить еще 70 тысяч домовладений Подмосковья», — сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Сейчас строительство идет в шести СНТ: «Зубр» в Красногорске, «Горняк 3» в Люберцах, №3 Коломзавода и имени И. В. Мичурина-25 в Коломне, «Металлург-3» в Ступине и «Колос» в Подольске.

Специалисты Мособлгаза прокладывают распределительные газопроводы, при необходимости устанавливают шкафные регуляторные пункты, выполняют врезку в действующие сети и готовят их к пуску газа. Работы ведутся с соблюдением требований промышленной безопасности и отраслевых нормативов.

Узнать, включено ли СНТ в программу, можно с помощью интерактивной карты. Она содержит актуальные сведения о статусе населенных пунктов и товариществ, а также планируемых сроках работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1 000 СНТ. Также обсудили реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона.

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — заявил Воробьев.