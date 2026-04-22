Мособлгаз подключил к газу 251 тысячу жителей Подмосковья

Президентский проект «Социальная газификация» за пять лет охватил 3210 населенных пунктов Московской области. К централизованному газоснабжению подключили 251 502 жителя, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Проект стартовал в апреле 2021 года. Подмосковье стало лидером по числу населенных пунктов, вошедших в программу. Жители могут бесплатно подвести газ до границ своих участков.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что в регионе действуют дополнительные меры поддержки для льготников. Им бесплатно проводят газ до границ участка, оплачивают работы внутри него и компенсируют до 80 тысяч рублей на покупку оборудования.

«Юбилей программы «Социальной газификации» — это повод гордиться достигнутым. За 5 лет на льготных условиях было подключено 2870 человек», — подчеркнул Воропанов.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов добавил, что ежегодно в программу включают около 70 новых населенных пунктов. Изначально она действовала только в населенных пунктах, а затем распространилась и на СНТ, расположенные в их границах. Всего с начала реализации проекта к газу подключили более четверти миллиона жителей региона.

Принять участие в программе могут собственники зарегистрированных домовладений в населенных пунктах и СНТ, находящихся в их границах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1 000 СНТ. Также обсудили реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона.

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — заявил Воробьев.