Мособлгаз подключил дома в Логиново Павлово-Посадского округа
Фото - © Пресс-служба АО "Мособлгаз" (Восток)
Газификация деревни Логиново продолжается в Павлово-Посадском округе Подмосковья по программе «Социальная газификация». Специалисты подключили к газу дом семьи Лазаревых, что позволит сократить расходы на отопление, сообщает пресс-служба мособлгаза.
Деревня Логиново вошла в программу «Социальная газификация», которая реализуется в городском округе Павловский Посад. Сейчас в проекте участвуют 47 населенных пунктов округа.
Специалисты Павлово-Посадской газовой службы завершили подключение газа в доме семьи Лазаревых. Работы провели в рамках президентского проекта.
Два года назад, начав строительство дома, семья отапливала его электричеством и тратила на это до 1 000 рублей в день. После подключения к газу расходы значительно сократились, и владельцы планируют в ближайшее время переехать в теплое жилье.
Подать заявку на участие в программе можно дистанционно через портал Госуслуг, региональный портал РПГУ или официальный сайт «Мособлгаза». Процедуру упростили, чтобы жители Подмосковья могли быстрее подключить дома к газу.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.
«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.