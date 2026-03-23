Мособлгаз подключил дома в Логиново Павлово-Посадского округа

Газификация деревни Логиново продолжается в Павлово-Посадском округе Подмосковья по программе «Социальная газификация». Специалисты подключили к газу дом семьи Лазаревых, что позволит сократить расходы на отопление, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Деревня Логиново вошла в программу «Социальная газификация», которая реализуется в городском округе Павловский Посад. Сейчас в проекте участвуют 47 населенных пунктов округа.

Специалисты Павлово-Посадской газовой службы завершили подключение газа в доме семьи Лазаревых. Работы провели в рамках президентского проекта.

Два года назад, начав строительство дома, семья отапливала его электричеством и тратила на это до 1 000 рублей в день. После подключения к газу расходы значительно сократились, и владельцы планируют в ближайшее время переехать в теплое жилье.

Подать заявку на участие в программе можно дистанционно через портал Госуслуг, региональный портал РПГУ или официальный сайт «Мособлгаза». Процедуру упростили, чтобы жители Подмосковья могли быстрее подключить дома к газу.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.