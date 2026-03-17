Мособлгаз подключил 2 тыс домов к газу в Подмосковье

С начала года в рамках проекта «Социальная газификация» к газу подключили 2 тыс. домов в Подмосковье. Юбилейным, двухтысячным объектом стал дом Ирины Бунтиной в деревне Очево Дмитровского округа.

«Если честно, уже не помню, откуда мы узнали о программе. Ждали совсем недолго — 4 месяца. Раньше отапливали дом электричеством. Главный плюс подключения к газу — это экономия и эффективность. Считаю, что он должен быть у каждого!» — поделилась Ирина Николаевна.

Строительство газопроводов-вводов в регионе продолжается. До конца года планируется газифицировать 50 тыс. жителей Подмосковья. Работы по президентскому проекту ведутся в населенных пунктах области.

Чтобы бесплатно подвести газ до границы участка по программе социальной газификации, необходимо подать заявку на сайте. Для подключения дома можно заключить комплексный договор с Мособлгазом, который включает проектирование трассы газопровода, строительно-монтажные работы в границах участка, техническое обслуживание оборудования, пусконаладочные работы и поставку газа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.