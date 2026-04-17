Мособлгаз подготовит 58 Вечных огней к 9 Мая в Подмосковье

Специалисты «Мособлгаза» приступили к техническому обслуживанию мемориалов с Вечным огнем в Подмосковье в преддверии Дня Победы. Работы планируют завершить до 30 апреля, чтобы к 9 Мая все комплексы работали бесперебойно, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Московской области на природном газе работают 71 мемориальная установка «Вечный огонь», из них 58 обслуживает «Мособлгаз». По словам генерального директора предприятия Игоря Баранова, все мероприятия завершат до конца апреля, чтобы к празднику Великой Победы комплексы находились в идеальном состоянии.

Работы уже выполнены в Ногинске, Серпухове, Жуковском, Раменском, Луховицах и ряде других округов. Аварийные бригады проводят осмотр и продувку газопроводов, проверяют герметичность соединений и запорную арматуру, очищают элементы газовых устройств, регулируют высоту и стабильность пламени горелок.

«Мемориалы с Вечным огнем в Подмосковье — это священный символ, связывающий поколения. Бесперебойная подача газа к ним — долг перед историей и теми, кто отдал свои жизни за Родину», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне остается приоритетом для энергетической отрасли региона.

В праздничные дни специалисты «Мособлгаза» будут работать в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить стабильное и бесперебойное горение Вечных огней во всех городах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1 000 СНТ. Также обсудили реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона.

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — заявил Воробьев.