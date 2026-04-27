Мособлгаз напомнил правила земляных работ в Подмосковье

Весной в регионе начинается активный строительный сезон, и многие работы связаны с разработкой грунта. Вдоль трасс газопроводов установлены охранные зоны с особыми условиями использования. Для газораспределительных сетей она составляет 2 метра с каждой стороны, для межпоселковых газопроводов в лесных зонах — 3 метра.

Трассы подземных газопроводов обозначены специальными знаками с указанием расстояния до трубы, глубины заложения и телефона аварийно-диспетчерской службы. В охранной зоне запрещено использовать спецтехнику, строить объекты, разводить огонь, складировать материалы, высаживать деревья и обрабатывать почву глубже 0,3 метра. Также нельзя перемещать или засыпать опознавательные знаки.

Для проведения работ необходимо не менее чем за 10 рабочих дней подать заявку в АО «Мособлгаз» и приложить схему участка, ордер на производство работ и документы заявителя. Ордер в Подмосковье оформляется в электронном виде через региональный портал госуслуг. За три рабочих дня до начала работ нужно пригласить представителя компании для обозначения трассы и контроля мер безопасности. Работы вблизи газопровода допускаются только в его присутствии и без применения ударных и землеройных механизмов.

При повреждении газопровода или обнаружении утечки газа необходимо немедленно остановить технику, заглушить двигатели, вывести людей на безопасное расстояние и сообщить по телефонам 104 или 112.

Кроме того, перед покупкой земельного участка специалисты рекомендуют запросить в филиале АО «Мособлгаз» информацию о прохождении газопровода и возможных обременениях. Это можно сделать через личный кабинет клиента, в офисе обслуживания или по электронной почте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально незащищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.