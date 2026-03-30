Мособлгаз начал строительство газопровода в селе Дарищи в Коломне

Строительство газопровода протяженностью 4 км стартовало в селе Дарищи городского округа Коломна в рамках программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Работы ведет Мособлгаз, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Газификация продолжается в населенных пунктах городского округа Коломна. В ближайшее время к газораспределительной сети подключат деревню Новая, села Дарищи и Дмитровцы. Эти территории объединят единой системой газоснабжения.

В деревне Новая газопровод уже построен. В Дарищах специалисты приступили к прокладке 4 км сетей. Следующим этапом станет строительство газовой инфраструктуры в Дмитровцах.

Работы по созданию газопроводов-источников и внутрипоселковых сетей в негазифицированных населенных пунктах Мособлгаз проводит по региональной программе. В нее включают поселения, где зарегистрировано не менее 30 человек, а предельные капитальные затраты на газификацию в расчете на одного жителя не превышают 450 тыс. рублей.

После ввода сетей в эксплуатацию жители смогут подать заявки на бесплатное подведение газа к границам участков по программе социальной газификации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.