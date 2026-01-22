Мособлгаз начал строительство газопровода в деревне Новая округа Коломна

В деревне Новая округа Коломна стартовало строительство газораспределительных сетей. Этот населенный пункт станет первой точкой на маршруте нового газопровода, который соединит три деревни округа: Новую, Дарищи и Дмитровцы.

После завершения работ газовая инфраструктура появится также в селах Дарищи и Дмитровцы. Общая протяженность новых распределительных газопроводов составит более 12 километров.

Программа «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» реализуется с 2005 года. В ее рамках Мособлгаз строит газопроводы-источники и внутрипоселковые сети в ранее не газифицированных населенных пунктах региона. После ввода сетей в эксплуатацию жители смогут подать заявки на бесплатное подведение газа к границам своих участков по программе социальной газификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.