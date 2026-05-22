Мособлгаз начал газификацию деревни Субботино в Воскресенске

Строительство газораспределительных сетей стартовало в деревне Субботино городского округа Воскресенск, где ранее не было централизованного газа. Работы планируют завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба мособлгаза.

АО «Мособлгаз» приступило к прокладке газопроводов среднего и высокого давления общей протяженностью 2,5 километра. Деревня Субботино станет еще одним населенным пунктом Подмосковья, где реализуют губернаторскую программу «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

После завершения строительства жители смогут подключить домовладения к газу по президентскому проекту «Социальная газификация» — в рамках догазификации до границ участков.

Представители компании проведут для сельчан выездную встречу 6 июня. Специалисты разъяснят порядок подачи заявок, перечень необходимых документов и требования к подготовке домов к подключению.

Информацию о времени и месте встречи дополнительно опубликуют в официальном канале филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» в мессенджере МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.