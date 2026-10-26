Мособлгаз начал догазификацию двух СНТ в Коломне

Мособлгаз строит сети по программе социальной газификации садовых товариществ в двух СНТ городского округа Коломна. В СНТ «Текстильщик-1» в границах города Озеры проложат более 400 метров газопроводов, в СНТ им. И. В. Мичурина-2 — более километра.

До конца 2026 года компания построит газовые сети в 10 СНТ на юго-востоке Подмосковья. В ближайшее время работы начнутся в СНТ № 3 Коломзавода и СНТ «Коломзаводской № 4» городского округа Коломна, а также в СНТ «Горняк» городского округа Люберцы. Построенные сети создадут техническую возможность подключить газ более чем к 90 домовладениям юго-востока региона.

Постановление правительства РФ № 484 от 16 апреля 2024 года включило в социальную газификацию садовые товарищества в границах газифицированных населенных пунктов. Для подключения по программе дом и земельный участок должны быть зарегистрированы.

К заявке необходимо приложить протокол общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию. Подать заявку также можно, если населенный пункт, в границах которого находится товарищество, газифицируют в текущем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1 000 СНТ. Также обсудили реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона.

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — заявил Воробьев.