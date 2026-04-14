Мособлгаз газифицирует котельную в Раменском округе Подмосковья

Газовую котельную подключат к сетям в деревне Капустино Раменского округа к лету 2026 года. Она обеспечит теплом и горячей водой новое социальное учреждение на территории бывшего лагеря «Сатурн», сообщает пресс-служба мособлгаза.

Специалисты филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» ведут сварочно-монтажные работы и устанавливают современное газовое оборудование в новой кирпичной теплогенераторной. Она строится на месте старой угольной котельной на территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Сатурн» в деревне Капустино.

С 1954 года в лагере отдыхали тысячи детей из Раменского округа. Несколько лет назад «Сатурн» закрылся, сейчас его корпуса и здания восстанавливают. После завершения работ здесь откроется новое социальное учреждение.

К котельной уже подведен газопровод высокого давления протяженностью 40 метров. В теплогенераторной установят два водогрейных котла. Оборудование позволит работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. Ввести объект в эксплуатацию планируют к лету 2026 года, после чего учреждение начнет принимать первых подопечных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.