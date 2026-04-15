Мособлэнерго запустит пилот модернизации сетей в Подмосковье

Научно-технический совет «Мособлэнерго» утвердил план пилотного проекта по модернизации электросетей в Московской области. Проект реализуют в течение нескольких лет на объектах Серпуховского производственного отделения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Решение приняли на первом в 2026 году заседании научно-технического совета компании, которое прошло в Коломенском филиале. Проект предусматривает внедрение систем индикации коротких замыканий, установку современных устройств определения места повреждения и создание единой системы сбора и анализа данных. Также планируется интеграция искусственного интеллекта для прогнозирования технологических нарушений в сетях.

В числе приоритетов — создание централизованного архива осциллограмм и данных телемеханики. Это повысит эффективность расследования технологических нарушений и позволит оперативнее разрабатывать меры по снижению рисков. Особое внимание уделят развитию систем защиты от однофазных замыканий на землю и внедрению современных устройств релейной защиты, что сократит время ликвидации аварий и повысит надежность электроснабжения.

«Утверждение пилотного проекта в „Мособлэнерго“ с внедрением искусственного интеллекта для прогнозирования технологических нарушений — это прорывное решение. Индикация коротких замыканий и единая система сбора данных позволят перейти от реактивного управления сетями к превентивному и повысить надежность электроснабжения жителей Подмосковья», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что модернизация с использованием устройств определения места повреждения и систем телемеханики выведет качество энергоснабжения региона на новый уровень бесперебойности и технологической эффективности.

Научно-технический совет «Мособлэнерго» создан в 2020 году. Он формирует стратегию технологического развития компании и курирует внедрение инновационных решений в электросетевом комплексе региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.