«Мособлэнерго» в сентябре отремонтировало кабельную линию в Лыткарине

Специалисты «Мособлэнерго» в середине сентября отремонтировали кабельную линию в микрорайоне 4А Лыткарина. Она обеспечивает электричеством более 2,3 тыс. жителей и детский сад «Кораблик», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты «Мособлэнерго» заменили 800-метровый участок кабельной линии напряжением 10 кВ в микрорайоне 4А Лыткарина. Работы провели в середине сентября в рамках текущей эксплуатации электросетевого хозяйства.

Линия проходит от трансформаторной подстанции № 657 до распределительной трансформаторной подстанции № 28 и обеспечивает питание четырех 15-этажных домов и детского сада № 24 «Кораблик». Этот участок важен для электроснабжения западной части города.

Повреждение кабеля могло оставить без электричества более 2,3 тыс. человек, в том числе многодетные семьи, а также детский сад. После ремонта линия работает в штатном режиме. Работы завершили до начала отопительного сезона.

«Замена изношенного кабеля позволила исключить риск внезапных отключений и повысить общую надежность сети», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.