«Мособлэнерго» усилит меры надежности электроснабжения в День народного единства

«Мособлэнерго» организует круглосуточное дежурство руководителей и персонала 4–5 ноября 2026 года для надежного электроснабжения потребителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 8:00 4 ноября до 8:00 5 ноября «Мособлэнерго» отменит все плановые ремонты и переключения. Исключение составят работы по ликвидации технологических нарушений в сетях компании. В праздничный период будут круглосуточно дежурить руководители, оперативный и оперативно-ремонтный персонал.

Компания провела внеплановые проверки электросетей, осмотрела линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности. Транспорт и спецтехника для устранения нештатных ситуаций прошли техническое обслуживание.

Для предотвращения и оперативного устранения технологических нарушений в компании круглосуточно дежурят 67 бригад. При введении режима повышенной готовности дополнительно привлекут 336 бригад и 775 единиц спецтехники, включая 136 передвижных дизельных электростанций суммарной мощностью 47 МВт.

О нарушениях электроснабжения можно сообщить на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону +7 (495) 995-00-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.