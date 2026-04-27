Мособлэнерго провело профориентационные встречи в колледжах Подмосковья

Специалисты АО «Мособлэнерго» в конце апреля провели шесть профориентационных мероприятий в колледжах Серпухова, Воскресенска, Коломны, Ступина, Клина и Электростали. Встречи прошли в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Сотрудники Коломенского филиала приняли участие в Едином дне открытых дверей в школах Серпухова, Воскресенска, Коломны и Ступина. Мероприятия прошли на площадках губернского колледжа, воскресенского колледжа, колледжа «Коломна» и ступинского техникума имени А. Т. Туманова. Представители компании рассказали о работе «Мособлэнерго», возможностях целевого обучения, прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства.

Работники Красногорского филиала организовали выезд в колледж «Подмосковье» в Клину. Школьники познакомились со специальностями, по которым ведется обучение, приняли участие в мастер-классах и узнали о перспективах трудоустройства, повышении квалификации и социальных гарантиях.

Специалисты Павлово-Посадского филиала посетили электростальский колледж. Будущим студентам рассказали о мерах поддержки молодых специалистов, наличии вакансий и возможностях получения практического опыта. Компания регулярно сотрудничает с организациями среднего профессионального образования, проводит экскурсии и участвует в днях открытых дверей, что позволяет привлекать молодых специалистов в электросетевой комплекс региона.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.