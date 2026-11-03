«Мособлэнерго» провело лекции для более 570 школьников Подмосковья

Школьники 7–11-х классов с 26 по 31 октября 2026 года посетили мастер-лекции «Россия — энергетическая держава». Все десять филиалов «Мособлэнерго» провели около 18 встреч для более 570 учащихся, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Лекции прошли в школах, сотрудничающих с «Мособлэнерго», в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Богородском округах, Щелкове, Серпухове, Воскресенске, Коломне и других округах. Встречи организовали по рекомендации Минэнерго России для популяризации Международного форума «Российская энергетическая неделя 2026». Интерактивные занятия включали викторины и профориентацию.

Школьникам рассказали, что Россия занимает первое место в мире по производству обогащенного урана, второе — по добыче нефти и газа, шестое — по добыче угля. Исторический блок посвятили плану ГОЭЛРО и подвигу подмосковных энергетиков в годы Великой Отечественной войны: строительству 230 км электрозаграждения для обороны Москвы, работе Каширской и Шатурской ГРЭС.

Учащиеся познакомились с работой тепловых, гидро- и атомных электростанций, энергосистемой Подмосковья, программами газификации, развитием возобновляемой и водородной энергетики, «умных сетей» с искусственным интеллектом. В завершение прошли викторины и обсуждение профессий будущего, проекта «Русская инженерная школа» и потребности отрасли примерно в 300 тыс. новых специалистов к 2030 году.

Занятия призваны дать школьникам представление об истории, состоянии и перспективах топливно-энергетического комплекса России и региона, поддержать патриотическое воспитание, интерес к инженерным профессиям и бережное отношение к ресурсам.

«Интерактивный формат мастер-лекций «Россия — энергетическая держава» позволил нам уйти от скучной теории к живому диалогу с будущими инженерами», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.