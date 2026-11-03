«Мособлэнерго» представило профессии в колледжах Воскресенска и Коломны

Работники «Мособлэнерго» в октябре 2026 года участвовали в первых в этом учебном году днях открытых дверей Воскресенского колледжа и колледжа «Коломна». Мероприятия для учеников 9-х и 11-х классов и их родителей посетили около 130 человек, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Встречи прошли в Воскресенском колледже на улице Ленинской и колледже «Коломна» на улице Октябрьской Революции. Сотрудники Воскресенского и Коломенского производственных отделений «Мособлэнерго» представили информационные стенды о деятельности компании и рассказали школьникам о профессиях в электроэнергетике.

Будущие абитуриенты и их родители узнали, по каким специальностям выпускники колледжей могут работать в электросетевой компании. Энергетики также рассказали о повышении квалификации, обучении в вузах, карьерном росте и социальных гарантиях.

«Для нас принципиально важно выстраивать бесшовную систему «колледж — предприятие». На примере Воскресенского и Коломенского производственных отделений мы наглядно продемонстрировали абитуриентам полную карту их будущей жизни: от получения профильной специальности до социальных гарантий, непрерывного повышения квалификации и карьерного роста в одной из крупнейших компаний региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Представители «Мособлэнерго» в течение года участвуют в днях открытых дверей учебных заведений и фестивалях профессий в городских и муниципальных округах Подмосковья. Компания проводит для студентов экскурсии в свои филиалы и предоставляет возможность пройти производственную практику.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.