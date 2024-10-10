«Мособлэнерго» повысило надежность электроснабжения СНТ «Подмосковье» в Щелкове

Сотрудники компании «Мособлэнерго» провели комплекс работ по ремонту и модернизации системы электроснабжения в СНТ «Подмосковье» в городском округе Щелково. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Садовое некоммерческое товарищество «Подмосковье» расположено в городском округе Щелково, недалеко от деревни Протасово. Работы проводились в рамках текущего обслуживания.

Специалисты заменили неизолированный провод на самонесущий изолированный провод на улице Болотной. Длина отремонтированного участка воздушной линии ВЛ-0,4 кВ составила 230 м. Также было установлено повторное заземление линии электропередач.

Кроме того, специалисты провели работы по установке нового контура заземления для двух трансформаторных подстанций — ТП-215 и ТП-215а. От этих подстанций запитано все садовое товарищество.

Благодаря проведенным работам качество электроснабжения жителей СНТ «Подмосковье» улучшилось.

«Мособлэнерго» занимается обслуживанием и ремонтом объектов электроэнергетики в городских округах, а также реализует производственные и инвестиционные программы для обеспечения качественного электроснабжения потребителей в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.