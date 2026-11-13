Готовность «Мособлэнерго» к отопительному сезону 2026–2027 годов подтверждена приказом Минэнерго России после проверок Ростехнадзора во всех филиалах компании, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Мособлэнерго» получило паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Комиссия Ростехнадзора проверила готовность электросетевых объектов во всех филиалах компании к работе зимой.

Подготовительные мероприятия выполнили по утвержденному графику. Компания завершила капитальный ремонт 249 км воздушных и кабельных линий электропередачи. На 347 энергообъектах обновили силовые трансформаторы и привели в порядок строительные части трансформаторных и распределительных подстанций. Также выполнено более 500 тыс. работ по техническому обслуживанию сетей.

По инвестиционной программе построили и реконструировали 156,8 км линий электропередачи, ввели 85,9 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Штат компании укомплектован на 100%, персонал прошел дополнительное обучение. К работе готовы 1063 единицы спецтехники, включая 142 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 47 МВт.

Для предотвращения и оперативного устранения технологических нарушений, в том числе при низких температурах, круглосуточно дежурят 66 бригад. При введении режима повышенной готовности и возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются 369 бригад общей численностью 1,5 тыс. человек. Цель подготовки — снизить риски перебоев электроснабжения потребителей Подмосковья.

«Подготовка «Мособлэнерго» к предстоящей зиме — это результат глубокой модернизации всей инфраструктуры», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.