Мособлэнерго подтвердило качество электроэнергии в Подмосковье

Компания «Мособлэнерго» по итогам 2025 года получила сертификаты соответствия ГОСТ 32144-2013 на электрическую энергию в Подмосковье. Документы действуют до 2028 года включительно, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Проверка прошла во всех десяти филиалах компании по договору с органом по сертификации АНО «Электросертификация». Эксперты оценили организационно-методические и технические документы, проанализировали состояние производства, определили пункты контроля и провели испытания электроэнергии на соответствие нормативам.

«Наличие действующих сертификатов на электрическую энергию — обязательное условие для поставщика. Сертификация до 2028 года — это результат системной работы по контролю технических и организационных процессов. Анализ документации и испытания во всех филиалах подтвердили, что параметры напряжения и частоты в сетях полностью соответствуют национальным стандартам», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В компании ежегодно проводят инспекционный контроль сертифицированной электроэнергии для подтверждения действия документов. Наличие и актуальность сертификатов проверяет федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии при осуществлении государственного надзора в соответствии с федеральным законом «О техническом регулировании».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.