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Мособлэнерго подключило детский сад «Малыш» в ДНР к электросетям

Энергетики Мособлэнерго в середине третьего квартала 2026 года завершили подключение Безыменского детского сада «Малыш» Новоазовского муниципального округа к электросетям. Учреждение получило 110 киловатт мощности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Мособлэнерго обновило электроснабжение Безыменского детского сада «Малыш» в Новоазовском муниципальном округе ДНР. Подключение стало частью комплексной работы компании по восстановлению электросетей на подшефных территориях республики.

Энергетики установили новую подстанцию с силовым трансформатором и проложили четыре линии электропередачи общей протяженностью более 270 метров. Это воздушная линия высокого напряжения 10 киловольт, воздушная линия низкого напряжения и две кабельные линии 0,4 киловольта для подключения детского сада.

Учреждение получило 110 киловатт мощности. Новая инфраструктура позволяет подключить все необходимое оборудование, обеспечить освещение и работу учебных, развивающих и игровых кабинетов. Оборудование подстанции снижает риск внезапных сбоев, связанных с устаревшими или недостаточно мощными электроустановками.

«Для воспитанников и персонала это означает, что занятия и повседневная работа сада идут без технических пауз», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.