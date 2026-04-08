Мособлэнерго отремонтирует 312 км ЛЭП в Подмосковье в 2026 году

Компания «Мособлэнерго» в 2026 году проведет капитальный ремонт 355 подстанций и почти 312 км линий электропередачи в городских и муниципальных округах Подмосковья. Работы также затронут охранные зоны ЛЭП и производственные объекты, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В рамках программы капитального ремонта энергетики обновят 133 км воздушных и 175 км кабельных линий напряжением 0,4 и 6–10 кВ, а также около 4 км высоковольтных линий 35–110 кВ. При ремонте воздушных линий неизолированные провода заменят на самонесущий изолированный провод, что повысит надежность электроснабжения и снизит потери электроэнергии. На кабельных линиях заменят участки, выработавшие ресурс. Кроме того, расчистят 95 га охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

В 125 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах заменят оборудование. Еще на 230 объектах проведут капитальный ремонт строительной части: обновят кровлю и фасады, отмостку, ворота и двери, установят защитные козырьки, окрасят металлоконструкции. Также запланирован ремонт производственных зданий и площадок.

«Капитальный ремонт подстанций и линий электропередачи — это серьезный шаг к модернизации электросетевого комплекса Подмосковья. Эта работа напрямую влияет на снижение технологических нарушений и качество электроснабжения. Основные объемы мы традиционно выполняем весной и летом, чтобы войти в осенне-зимний период с обновленными сетями», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Работы выполнят филиалы «Мособлэнерго» и подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе. Программа ежегодно реализуется в округах, где расположены сети компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.