Мособлэнерго открыло в подольском Климовске электросетевой участок

В мкр. Климовск Подольска начало работать подразделение «Мособлэнерго» для оперативного устранения неполадок и реализации госпрограммы по модернизации теплосетей. В штат Климовского сетевого участка набрали 16 сотрудников, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для оперативного реагирования на внештатные ситуации ввели в работу ещё одно полноценное подразделение организации на Весенней в микрорайоне Климовск. Здесь создана полноценная база для работы специалистов, что позволит устранять технологические нарушения гораздо быстрее. Кроме того, новый пункт повысит эффективность реализации госпрограммы по модернизации теплосетей. Участие сотрудников „Мособлэнерго“ позволит качественно проводить земляные работы. Уверен, случаи повреждения кабелей при раскопках должны сойти на нет благодаря нашему грамотному взаимодействию», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Всего в Подольском производственном отделении Домодедовского филиала трудятся 216 человек и числится 47 единиц специализированной автомобильной техники. Отделение курирует 18 тыс. объектов электросетевого хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.