«Мособлэнерго» оштрафовано за нарушение сроков подключения к сетям в Подмосковье

Московским областным УФАС России в отношении АО «Мособлэнерго» вынесено постановление о наложении штрафа по делу о нарушении на сумму 600 тыс. рублей и представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению нарушения, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В адрес управления обратился житель Богородского городского округа с жалобой на нарушение обществом правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный правилами технологического присоединения.

В ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении управлением установлено, что обществом нарушены правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

АО «Мособлэнерго» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

Одновременно с этим АО «Мособлэнерго» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.