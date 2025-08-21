МосОблЕИРЦ разъяснил, как считается плата за ресурсы на общедомовые нужды

Плата за услуги ОДН — это плата за холодную, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Эти ресурсы идут на общие нужды дома: уборку подъездов, их освещение, работу лифтов, домофонов, насосов и т. д.

Как определяют, сколько потрачено на ОДН

• Если общедомового прибора учета нет, норматив умножают на площадь мест общего пользования. К ним относятся лестницы, лифты и шахты, холлы, коридоры и пр.

Нормативы на ОДНутверждаются Министерством ЖКХ Московской области и рассчитываются на кв. м.

• Если общедомовый счетчик установлен, тогда объём потребления на ОДН — это разница между показаниями общедомового и всех индивидуальных счетчиков, включая расход по нормативам в квартирах, где счётчиков нет или показания не передаются.

Как рассчитывают плату

Объем ресурса, потраченного на ОДН, распределяется между жителями пропорционально площади их квартир и умножается на тариф.

Предположим, что площадь квартиры — 59,1кв.м., общая площадь всех помещений в доме — 5613,8 кв. м. На ОДН в месяц потрачено 3 376 кВт*ч, тариф на электроэнергию — 6,6 рубля за кВт*ч. Объём электроэнергии на ОДН умножаем на площадь квартиры, делим на площадь всех помещений и умножаем на тариф. Плата за электроэнергию на ОДН для квартиры составит 234,57 рубля.

Если общедомовый счётчик установлен и собственниками принято решение о расчётах за ОДН исходя из показаний, то плата может рассчитываться по фактическим показаниям либо по среднемесячному показателю прошлого года с последующим перерасчетом.

Где узнать о начислениях за ОДН по своей квартире

• в платежном документе МосОблЕИРЦ — в расчетной таблице и в разделе «Справочная информация»

• в личном кабинете на сайте расчётного центра или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Умная платёжка».