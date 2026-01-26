МосОблЕИРЦ рассказал, как экономить на отоплении

Плата за отопление является одной из наиболее значительных статей в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг. МосОблЕИРЦ рекомендует жителям несколько способов для контроля расхода тепловой энергии и снижения затрат, сообщила пресс-служба центра.

Специалисты советуют установить индивидуальные счетчики тепла и регулярно проводить их поверку. Также существенную экономию до 30-40% позволяет получить регулировка температуры с помощью вентилей на радиаторах. Для обеспечения точности финансовых начислений необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета.

Расчет платы формируется на основе утвержденного тарифа и объема фактического потребления. Этот объем определяется по показаниям коллективных или индивидуальных приборов учета. Если счетчик в квартире отсутствует, вышел из строя, не прошел поверку или данные по нему не передаются, то в первые три месяца начисление идет по среднемесячному потреблению, а в последующий период — по нормативу. Стоит отметить, что тарифы на тепло для каждой ресурсоснабжающей организации устанавливает Комитет по ценам и тарифам Московской области.

Получить консультацию по вопросам начислений и монтажа индивидуальных теплосчетков можно несколькими способами: в клиентских офисах МосОблЕИРЦ, по телефону 8 (499) 444-01-00, а также через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Сервисы личного кабинета и приложения доступны для пользователей ежедневно с 6:00 до 23:00.