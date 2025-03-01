МосОблЕИРЦ определил лучшие теруправления года в системе расчетов Подмосковья

ООО «МосОблЕИРЦ» подвел итоги работы за прошлый год. По итогам IV квартала прошлого года лучшими стали территориальные управления «Лобня» и «Наро-Фоминск», а абсолютными победителями 2024 года — ТУ в Наро-Фоминске и Клину. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

48 управлений оценивались по 10 ключевым критериям:

качество обслуживания;

минимальное количество обращений от жителей;

высокая собираемость платежей;

соответствие офисов стандартам комфорта.

Наро-Фоминское управление, где работают 48 специалистов, подтвердило высокий уровень стабильности. Команда обслуживает три городских округа — Краснознаменск, Молодежный и Наро-Фоминск.

Руководство ООО «МосОблЕИРЦ» отметило, что высокая собираемость платежей — результат слаженной работы с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и администрациями округов.

Управление расчетного центра в Клину — также заслуженный лидер по итогам года. Клиентский офис здесь — это просторное и удобное пространство, где есть зона ожидания, детский уголок и специальный компьютер для пожилых людей.

Узнать больше о работе ООО «МосОблЕИРЦ» можно на официальном сайте организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.