МосОблЕИРЦ назвал самые удобные способы оплаты коммунальных услуг
В период оплаты счетов за март МосОблЕИРЦ составил рейтинг самых востребованных способов оплаты коммунальные услуг, сообщает пресс-служба компании.
Топ-5 каналов оплат
• Бот в МАХ — новый быстрый способ в приложении МАХ, без регистрации и перехода на сторонние сайты, с возможностью выбора оплаты без комиссии через СБП. Понадобится только номер лицевого счета из квитанции.
• Личный кабинет на сайте расчетного центра. Две трети пользователей личного кабинета при оплате выбирают Систему быстрых платежей из-за отсутствия комиссии.
• Личный кабинет в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»
• Кнопка моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф
• Электронная почта — удобно для оплаты электронных счетов.
Другие способы оплаты:
• в клиентских офисах расчетного центра
• в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.
