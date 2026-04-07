МосОблЕИРЦ назвал самые удобные способы оплаты коммунальных услуг

Топ-5 каналов оплат

• Бот в МАХ — новый быстрый способ в приложении МАХ, без регистрации и перехода на сторонние сайты, с возможностью выбора оплаты без комиссии через СБП. Понадобится только номер лицевого счета из квитанции.

• Личный кабинет на сайте расчетного центра. Две трети пользователей личного кабинета при оплате выбирают Систему быстрых платежей из-за отсутствия комиссии.

• Личный кабинет в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»

• Кнопка моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф

• Электронная почта — удобно для оплаты электронных счетов.

Другие способы оплаты:

• в клиентских офисах расчетного центра

• в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.