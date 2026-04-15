МосОблЕИРЦ напомнил о передаче показаний
В Подмосковье начался апрельский прием показаний, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа.
Сроки приема показаний счетчиков воды и тепла указаны в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».
Если показания переданы вовремя, плата рассчитывается с учетом фактического потребления.
Если показания не передаются, сначала плата начисляется по среднемесячному объему, затем — по нормативу с учетом количества проживающих
Отсутствующий или неисправный счетчик воды может стать причиной увеличения стоимости услуг. К нормативу добавляется повышающий коэффициент:
• холодная вода ×3
• горячая вода ×1,5.
Передать показания не выходя из дома можно:
• в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»
• через чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ.
• через голосового помощника по телефону 8 499 444-01-00
• через терминалы в офисах расчетного центра.