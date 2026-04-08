МосОблЕИРЦ начинает вести обслуживание в МФЦ девяти округов Подмосковья

Для удобства жителей в апреле в округах Балашиха, Богородский, Королев, Люберцы, Красногорск, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Черноголовка и Щелково офисы МосОблЕИРЦ переедут в МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Решить вопросы по расчетам за ЖКУ можно будет в одном месте — в районных многофункциональных центрах «Мои Документы». Специалисты МосОблЕИРЦ проконсультируют по начислениям, помогут в регистрации в личном кабинете, выдадут справки, примут показания и оплаты.

Все услуги МосОблЕИРЦ доступны без визита в офис — в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Здесь можно оплачивать счета, в том числе без комиссии через СБП, передавать показания, направлять обращения, получать справки и заказывать услуги.

Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.