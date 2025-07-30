сегодня в 13:55

МосОблЕИРЦ добавил QR-коды для оплаты квитанций без комиссии

С августа жители Видного, Домодедова, Королева, Котельников и Серпухова получат возможность оплачивать бумажные квитанции МосОблЕИРЦ без комиссии, используя Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Теперь на платежных документах размещены четыре QR-кода. Два верхних кода — новые, они предназначены для удобной и безопасной оплаты через СБП:

Выберите подходящий QR-код — с учётом или без учета услуги «Добровольное страхование».

Отсканируйте код с помощью камеры телефона через приложение «Сканер» или банковское приложение.

Перейдите по ссылке на страницу оплаты — pay.vbrr.ru . Сумма, период оплаты и номер лицевого счета будут подставлены автоматически.

Убедитесь в правильности данных, введите email (для получения чека и подтверждения платежа) и завершите оплату.

Под новыми QR-кодами расположены еще два — для оплаты через банковские приложения, в отделениях или терминалах банков картой либо наличными.

Также оплатить квитанцию через СБП или банковской картой можно в офисах МосОблЕИРЦ, через личный кабинет, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или нажав кнопку «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра.

Ранее оплата через СБП по QR-коду на квитанциях МосОблЕИРЦ стала доступна в Волоколамске, Воскресенске, Дзержинском, Дмитрове, Долгопрудном, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Зарайске, Истре, Клину, Коломне, Кашире, Красногорске, Лобне, Лосино-Петровском, Можайске, Мытищах, Наро-Фоминске, Ногинске (кроме домов под управлением УК «Жилфонд Богородского г. о.»), Озерах, Павловском Посаде, Подольске, Пушкино, Раменском, Рузе, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Ступино, Талдоме, Фрязино, Химках, Чехове, Шатуре, Щелково, Электрогорске и Электростали.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.