МосОблЕИРЦ дал рекомендации, как рассчитаться за коммунальные услуги одним платежом

По поручению АО «Мосэнергосбыт» и АО «Мособлгаз» начисления за электро- и газоснабжение включены в платежные документы МосОблЕИРЦ. Это позволяет жителям Подмосковья оплачивать жилищно-коммунальные услуги одним платежом, а поставщикам ресурсов и услуг заниматься основной деятельностью, поручив организацию расчетов МосОблЕИРЦ, сообщается на сайте компании.

В то же время в личном кабинете на сайте ГИС ЖКХ могут отражаться начисления за отдельные коммунальные услуги, например, за газ или электроэнергию. Если эти услуги включены в квитанции МосОблЕИРЦ, оплата в личном кабинете ГИС ЖКХ не требуется. Оплачивать коммунальные услуги, включая электро- и газоснабжение, рекомендуется по платежным документам МосОблЕИРЦ.

Сообщить о наличии дублирующих счетов можно в службу поддержки сайта ГИС ЖКХ.

Узнать актуальную информацию о начислениях и задолженностях можно в личном кабинете, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону контактного центра 8 499 444 01 00 или в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.

Оплатить коммунальные услуги можно:

в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра,

в офисах МосОблЕИРЦ,

электронный счет — из электронной почты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.